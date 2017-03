Nintendo Switch: secondo un analista, venderà 8 milioni di unità entro il 2018

Come ormai saprete,ha fatto registrare ottimi risultati di mercato durante i suoi primi giorni di vita: la console ha venduto al lancio in Europa e negli USA più di qualsiasi altro hardware prodotto dalla casa di Kyoto.

Partendo da questi ottimi presupposti, Lewis Ward, research director for gaming and VR/AR presso International Data Corporation (IDC), ha predetto il traguardo delle 8 milioni di unità vendute entro il 2018 per la console ibrida di Nintendo. "Switch è sulla buona strada per riuscire a vendere 2 milioni di unità entro fine marzo. Mi aspetto che venda molto meglio di Wii U nel suo primo anno, ma meno di quanto fatto da Wii nello stesso periodo", ha inoltre aggiunto durante un'intervista alla CNBC.

Nonostante l'ottimo lancio sul mercato, diversi utenti stanno lamentando alcuni problemi tecnici legati ai Joy-Con e allo schermo della console: Nintendo ha già confermato di star investigando per risolverli al più presto.