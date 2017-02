Nintendo Switch: segnalati alcuni problemi di sincronizzazione con i Joy-Con

Non è escluso che Nintendo possa migliorare la sincronizzazione dei Joy-Con con l'aggiornamento del day one , il problema potrebbe essere inoltre limitato ai soli esemplari distribuiti alla stampa e non necessariamente è destinato ad affliggere anche i modelli in commercio.

The Switch left JoyCon's sync issues have been so bad for me that I can't play Zelda on my TV with it - using the pro controller instead. — Jason Schreier (@jasonschreier) 23 febbraio 2017

I've played roughly 20 hours of Zelda and it's happened 2-3 times. https://t.co/5sGBotcIjG — Jose Otero (@jose_otero) 23 febbraio 2017

I've just experienced some left Joy Con sync issues with my grey system. Seems to be a universal issue. https://t.co/2wgPe8h8gI — Jeremy Parish (@gamespite) 23 febbraio 2017