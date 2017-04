Nintendo Switch: segnalato un caso di console piegata nella dock

Un utente di Reddit ha segnalato un problema relativo alla sua: la parte laterale della sua console si sarebbe incurvata semplicemente tenendola riposta nella dock, probabilmente a causa di un problema di surriscaldamento, almeno secondo la tesi dell'autore.

_NSR ha pubblicato la foto che trovate in calce alla notizia come testimonianza di quanto dichiarato, non è escluso che l'utente possa essere entrato in possesso di un modello difettoso o che possa aver trattato la sua unità in maniera non proprio maniacale.

L'autore dello scatto fa sapere che contatterà l'assistenza Nintendo per ottenere chiarimenti in merito. Vi terremo aggiornati, per il momento vi invitiamo però a non creare allarmismi, in attesa che le dinamiche della vicenda siano più chiare.