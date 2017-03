Nintendo Switch: segnalato il primo caso di Blue Screen of Death

Dalla Francia arriva il primo caso di "morte" di: l'utente di Reddit SupportDevil si è purtroppo imbattuto in undopo poche ore di gioco, un problema che ha reso la sua console inutilizzabile.

L'utente ha raccontato la sua esperienza con queste parole: "Stavo giocando a Zelda e improvvisamente ho sentito uno strano rumore. Ho riavviato la console... e.... questo è tutto quello che rimane del mio Switch."

SupportDevil non è riuscito in alcun modo a riavviare correttamente il suo Switch, i Joy-Con risultano infatti completamente inanimati e la schermata blu non permette di compiere alcuna operazione. Nintendo si è espressa riguardo il problema, che non sembra comunque essere troppo diffuso, quella di SupportDevil è al momento l'unica testimonianza conosciuta.