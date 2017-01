Nintendo Switch: segui la presentazione del 13 gennaio sulle pagine di Everyeye

Ormai ci siamo: venerdì 13 gennaio alle 05:00 del mattino (ora italiana),toglierà ufficialmente i veli a. La casa di Mario rivelerà tutti i dettagli sulla nuova console con uno speciale evento in diretta da Tokyo e visibile in diretta streaming sul web.

La presentazione può essere seguita in diretta dal sito ufficiale di Nintendo in lingua inglese e giapponese, all'ora di pranzo verrà invece resa disponibile la replica con i sottotitoli in lingua italiana. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che a partire dalle 05:00 vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità relative a Switch: notizie, trailer, video, informazioni sul prezzo, specifiche tecniche e tanto altro ancora. Le prime news arriveranno in contemporanea con l'evento di presentazione e nel corso della mattinata (e ovviamente anche nei prossimi giorni) pubblicheremo hands-on e speciali di approfondimento sulla nuova attesissima console Nintendo.

Il nostro Francesco Fossetti si trova infatti a Londra per assistere alla presentazione europea di Switch e presto toccherà con mano la console, oltre a provare i primi titoli della line-up di lancio. Per aggiornamenti rapidi e tempestivi potete seguire Francesco su Facebook e Instagram, inoltre vi ricordiamo che Everyeye.it è presente anche su Telegram con un canale dedicato alla pubblicazione delle notizie più fresche e aggiornate.