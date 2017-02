Nintendo Switch: il setup al primo avvio della console presentato in video

ha oggi pubblicato un nuovo video che ci mostra integralmente il processo di setup iniziale diche avverrà una volta che la console sarà avviata per la prima volta.

Il video, che vi riportiamo in apertura di articolo, presenta in successione tutti i passaggi necessari da compiere all'avvio, e ci permette di dare uno sguardo all'interfaccia utente, al meccanismo di collegamento della console al TV, alla creazione del proprio profilo e così via.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in testata, ricordiamo che Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi italiani il prossimo 3 marzo al prezzo d'acquisto di 329,99 euro. Recentemente, sono state rivelate le specifiche della RAM della console ibrida.