Nintendo Switch Showcase apre oggi (mercoledì 1 febbraio) a Milano

è la nuova console Nintendo in arrivo il 3 marzo 2017. In attesa del lancio, apre in via Solferino 40 a Milano il, uno spazio interamente dedicato a toccare con mano, in anteprima esclusiva italiana, il divertimento e le potenzialità della piattaforma.

Nintendo Switch Showcase apre al pubblico tutti i giorni da mercoledì 1 febbraio a sabato 18 febbraio 2017, offrendo la possibilità di provare tutti i titoli fin’ora annunciati in arrivo per Nintendo Switch: 1-2-Switch, The Legend of Zelda Breath of The Wild, Arms, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 e Snipperclips, oltre ad alcuni titoli di terze parti tra cui Ultra Street Fighter II The Final Challengers, Super Bomberman R, Fast RMX, Skylanders Imaginators e Has Been Heroes.

Coinvolgi i tuoi amici o la tua famiglia per condividere insieme la nuova, versatile esperienza di gioco che ti offre Nintendo. Per partecipare non devi fare altro che recarti in via Solferino 40 a Milano, nelle date e negli orari indicati di seguito: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19.00. L'affluenza sarà gestita a gruppi.