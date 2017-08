Nintendo Switch: showcase in diretta il 30 agosto dedicato ai titoli indie

Tramite un comunicato sul sito ufficiale,ha annunciato che mercoledì 30 agosto terrà il, ovvero un diretta interamente dedicata ai titoli indie in sviluppo o in arrivo su

Per la precisione, il livestream comincerà alle 19:00 (orario italiano) del 30 agosto, sarà possibile seguire l'evento sul canale Youtube della Grande N o direttamente su Nintendo.com. In questa occasione, avremo modo di scoprire le ultime novità sulle produzioni indipendenti in arrivo sulla console ibrida di Nintendo e magari assistere ad alcuni nuovi annunci. Cosa vi aspettate dal Nindies Summer Showcase? Restate sintonizzati su Everyeye per tutti gli aggiornamenti del caso.