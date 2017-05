E' stato reso disponibile nelle scorse ore il firmware 2.3.0 per: questo aggiornamento di sistema non include nuove funzionalità ma si limita a correggere alcuni problemi minori e migliorare la stabilità del sistema operativo durante l'utilizzo di alcune app non meglio specificate.

Il firmware è già disponibile per il download, ricordiamo che per il 2017 Nintendo ha promesso altri aggiornamenti software con nuove funzionalità, non è escluso che un "Major Update" possa essere presentato all'E3 di Los Angeles, la casa di Kyoto terrà uno speciale evento Nintendo Spotlight @E3 2017 il 13 giugno alle 18:00.