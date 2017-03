ha pubblicato nelle scorse ore l'aggiornamento 2.1.0 per il sistema operativo di: questo update non aggiunge nuove funzionalità ma si limita a correggere alcuni bug e migliorare la stabilità dell'OS durante l'utilizzo di alcune applicazioni non meglio specificate.

Per aggiornamenti più corposi dovremo probabilmente attendere i prossimi mesi, Nintendo ha infatti confermato di essere al lavoro per aggiungere nuove funzionalità al sistema operativo di Switch, tra cui probabilmente i tanto richiesti salvataggi Cloud.

Restiamo in attesa di saperne di più, nell'attesa vi ricordiamo che recentemente Nintendo ha aumentato la produzione di Switch con l'obiettivo di arrivare a distribuire 20 milioni di console nel primo anno di vita della console.