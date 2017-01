Nintendo Switch: il sito di Nintendo UK si aggiorna aggiungendo le specifiche

Il sito internet di Nintendo UK ha aggiornato la pagina dedicata a Nintendo Switch elencandone le specifiche ufficiali. Molte di queste sono già note, ma è interessante notare come la compagnia abbia pubblicato una delle prime immagini ufficiali riguardanti l’interfaccia utente del sistema operativo montato dalla nuova ibrida.

Le caratteristiche principale del menu home di Switch comprendono un’icona per le ultime notizie sui giochi, un collegamento rapido per accedere al Nintendo eShop e un’icona dedicata alla funzione “album”, dove sarà possibile vedere gli screenshot catturati durante le sessioni di gameplay, modificarli e aggiungere del testo in modo semplice per poi condividerli sui social network.

Sempre tramite i dettagli pubblicati da Nintendo UK apprendiamo che le due porte USB sulla dock di Switch (una sul retro e l’altra sul fianco) avranno il supporto USB 2.0; mentre l’USB 3.0 verrà resa disponibile in un futuro aggiornamento. Nintendo Switch sarà disponibile il 3 marzo; potete consultare le specifiche complete seguendo questo link. Chi fosse interessato a provare la nuova console Nintendo in anteprima italiana potrà farlo recandosi al Nintendo Switch Showcase in via Solferino 40 a Milano.