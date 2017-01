Nintendo Switch Color Edition sold-out su Amazon Italia

Dopo i sold-out registrati su Amazon.com e Amazon UK,è attualmente esaurita anche su Amazon Italia. Nel momento in cui scriviamo, la console non è più disponibile per il preordine e il negozio non ha comunicato eventuali dati per il restock del prodotto. [Aggiornata]

L'edizione Standard e la Color Edition risultano esaurite a una settimana esatta dall'apertura dei preordini, nonostante le molte critiche relative al prezzo elevato della console (in vendita a 329,99 euro). Nintendo Switch arriverà nei negozi europei il 3 marzo, la casa di Kyoto ha assicurato che non ci saranno problemi di scorte, nel mese di lancio saranno distribuite circa due milioni di unità.



Aggiornamento ore 15:10 - Apparentemente, Nintendo Switch Standard Edition sembra essere nuovamente disponibile su Amazon Italia, mentre la Color Edition non è più disponibile per il preordine.