Nintendo Switch sold out (in preordine) su Amazon USA e UK

Come segnalato da Videogamer.com, nel momento in cui scriviamoè sold out su Amazon.com e Amazon UK. Le due divisioni del noto sito di e-commerce hanno esaurito le unità disponibili per i preordini in pochissime ore.

In passato vari insider hanno parlato di una possibile carenza di scorte al lancio, con Nintendo che non sarebbe in grado di soddisfare la domanda a causa di non meglio precisati problemi di produzione. Da segnalare però che su Amazon Italia, Switch è ancora disponibile per il preordine al prezzo di 329.99 euro nella versione Standard e nella Color Edition che include due Joy-Con colorati. La disponibilità in Europa è prevista per il 3 marzo 2017, giorno in cui Switch arriverà anche in Giappone e Nord America.