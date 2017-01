Nintendo Switch è sold-out presso tutti i maggiori rivenditori giapponesi

Oggi si sono aperti i pre-order dianche in Giappone, e non è passato molto tempo prima che questi andassero velocemente sold-out. Le scorte della console, sia in versione Standard che Color Edition, risultano ora terminate presso tutti i rivenditori nipponici, sia retail che online.

Gli appassionati videogiocatori orientali hanno formato le classiche file d'attesa davanti a negozi rinomati come Yodobashi Camera, BIC Camera, Sofmap, Edion, oltre ad aver terminato i pre-order presso negozi online, quali Rakuten Books e Amazon Japan (inclusi i rivenditori esterni). Sembra, comunque, che diversi negozi minori permettano ancora di pre-ordinare la console in entrambe le sue edizioni.

Nintendo Switch uscirà nei negozi il 3 marzo. In calce, potete dare uno sguardo alla fila formata dai fan presso l'entrata di Yodobashi Camera in Akihabara.