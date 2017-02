dispone di uno spazio di archiviazione pari a 32 GB ma non tutta la memoria sarà utilizzabile dagli utenti: lo spazio libero a disposizione per il salvataggio dei dati è pari a 25.9 GB, il sistema operativo e le app installate occupano infatti. 6,1 GB.

La console non includerà demo preinstallate, versione trial, giochi o applicazioni (come video player o app per o streaming), come confermato da Nintendo si tratta di una scelta presa per lasciare agli utenti la massima libertà di scelta per quanto riguarda la fruizione e l'installazione di nuovi contenuti.

Nintendo Switch sarà disponibile in Europa dal 3 marzo al prezzo di 329.99 euro, in rete è già disponibile il primo video unboxing della console.