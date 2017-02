Nintendo Switch: lo spot del Super Bowl è incentrato su Zelda Breath of the Wild

Durante la sfida traha trasmesso un breve spot di: per la prima volta nella storia, la casa di Kyoto ha deciso di promuovere un suo prodotto durante il, l'evento più seguito dell'anno negli Stati Uniti (e non solo).

Lo spot della durata di 30 secondi è incentrato su The Legend of Zelda Breath of the Wild, uno dei titoli di lancio della console, in uscita il prossimo 3 marzo. In apertura trovate lo spot trasmesso durante il Super Bowl mentre a questo indirizzo potete vedere la versione estesa del filmato.