Secondo i dati diffusi da Famitsu,è stata la console più venduto a settembre in Giappone: la piattaforma della casa di Kyoto ha piazzato 168.810 pezzi, in leggero calo rispetto al venduto di agosto (254,289 unità).

Di contro, PlayStation 4 si è fermata a quota 114,630 pezzi venduti in Giappone a settembre, distaccando la prima in classifica di circa 50.000 unità. Per Nintendo si tratta di risultati più che positivi, le vendite settimanali di Switch sono in leggero calo nel paese del Sol Levante ma i dati restano decisamente buoni e destinati a crescere con l'arrivo di Super Mario Odyssey.