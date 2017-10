ha annunciato che per il terzo mese consecutivo,è stata la console più venduta negli Stati Uniti. Inoltre, per l'occasione, la compagnia ha rivelato che la piattaforma ha piazzato due milioni di unità dal lancio negli USA, avvenuto il 3 marzo scorso.

Secondo quanto riportato da NPD, le console Nintendo hanno rappresentato i due terzi dell'hardware venduto a settembre negli Stati Uniti, grazie al successo di Switch, 3DS e Super Nintendo Mini.

Numeri decisamente positivi per Nintendo in Nord America, Switch ha tutte le carte in regola per diventare uno dei regali più ambiti della stagione natalizia, grazie anche all'imminente arrivo di Super Mario Odyssey.