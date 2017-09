Nintendo Switch supera le 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo

Stando ai dati raccolti da VGChartz,avrebbe superato il traguardo di 5 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Un notevole risultato a cui si aggiungerebbero le vendite di oltre 10 milioni di giochi retail.

Il traguardo è stato superato il 22 luglio 2017, quando con le vendite di 272.770 unità è stato raggiunto il numero complessivo di 5.195.578 di console vendute in tutto il mondo. Analizzando i risultati registrati nelle varie regioni, al primo posto troviamo gli Stati Uniti con 1.740.629 unità (34%), seguita da Europa con 1.398.764 unità (27%) e Giappone con 1.200.307 (23%).

Parlando delle performance dei giochi, The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato il titolo retail più venduto con circa 3.37 milioni di unità, seguito da Mario Kart 8 Deluxe con 2.6 milioni di unità e da Splatoon 2 con 1.10 milioni.

Cosa ne pensate di questi risultati?