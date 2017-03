Nintendo Switch supporta le tastiere USB

In questi giorni i ragazzi dihanno eseguito diversi test sue hanno scoperto che la nuova console della grande N supporta le tastiere USB, come mostrato nel video in calce alla notizia.

Per il momento Switch non include un browser per navigare su Internet, dunque le occasioni in cui utilizzare una tastiera scarseggiano, tuttavia, sappiate che potrete farlo qualora vogliate rinominare le foto e i video salvati, o i cavalli domati in The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ricordiamo ai lettori che Switch è disponibile dal 3 marzo al costo di 329.99 euro, per tutti i dettagli sulla piattaforma ibrida di Nintendo, rimandiamo alla recensione di Everyeye.