Nintendo Switch supporterà cuffie e auricolari Bluetooth?

Lo YouTuber "OBE1plays" ha pubblicato un video nel quale rivela la possibile compatibilità dicon auricolari e cuffie wireless, tramite la connessione Bluetooth della console. Naturalmente, sarà possibile utilizzare anche cuffie tradizionali dotate di cavo jack.

Sembra però che l'utilizzo degli auricolari sia limitato alla chat vocale, non è chiaro dunque se sarà possibile utilizzare cuffie Bluetooth per riprodurre l'audio dei giochi oppure no, anche se, stando alle parole di OBE1plays, non dovrebbero esserci limitazioni di alcun tipo, nonostante alcune sue fonti sostengano il contrario. Al momento, in ogni caso, si tratta solamente di un rumor e non sappiamo quali tipi di accessori wireless siano supportati da Switch, non ci resta che attendere il 13 gennaio per scoprirlo.