Nintendo Switch supporterà schede di memoria MicroSD fino a 2TB?

Durante la presentazione della sua nuova console ibrida, ha confermato chepresenterà al suo interno uno spazio di archiviazione pari a 32GB di memoria, espandibile tramite schede MicroSDHC e MicroSDHCX.

Durante l'evento tenutosi a Londra, i colleghi di Game Reactor Spain hanno potuto approfondire la questione, scoprendo che la console dovrebbe supportare le schede di memoria SD per una capienza massima di 2TB. In aggiunta, è stato specificato come Nintendo abbia anche intenzione di introdurre il supporto ai dischi rigidi esterni da collegare via ingresso USB alla dock station di Switch. La funzionalità, tuttavia, non sarebbe pronta per il lancio della console, ma verrebbe introdotta in un secondo momento.

Nessuna di queste informazioni è attualmente confermata da Nintendo, quindi attendiamo maggiori dettagli ufficiali in merito. Ricordiamo che Nintendo Switch uscirà nei negozi il prossimo 3 marzo 2017.