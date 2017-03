Nintendo Switch: il supporto su cartuccia ha fatto lievare il prezzo dei giochi?

Nei giorni scorsi vi abbiamo segnalato i prezzi delle versioni retail per Switch di, entrambi i titoli costeranno in Europa dieci euro in più rispetto alle controparti per le altre piattaforme. Eurogamer.net ha provato ad andare a fondo alla questione, scoprendo quelle che sembrano essere le cause di questo sovrapprezzo.

Come ipotizzato in passato anche da altre fonti, il motivo sembra essere dettato dall'utilizzo delle cartucce come supporto per i giochi, per i publisher infatti il costo di produzione delle schede Switch varia in base ai tagli di memoria delle schede, di conseguenza maggiore è il peso del gioco e maggiori saranno i costi da sostenere per la realizzazione delle cartucce.

Per questo motivo, RIME avrà un prezzo superiore su Switch e lo stesso accadrà per Puyo Puyo Tetris. Con ogni probabilità, proprio a causa dei costi, non è stato possibile per Konami e Nintendo vendere Super Bomberman R e 1-2-Switch a prezzo budget. Molti sviluppatori e publisher di piccole dimensioni sembrano aver risolto il problema pubblicando i propri titoli solamente in digitale, come nel caso di Sumo Digital, il quale lancerà Snake Pass a fine marzo su tutte le piattaforme al medesimo prezzo.



Nintendo e i publisher dei giochi citati non hanno voluto commentare le ipotesi formulate dai colleghi di Eurogamer.net riguardo i prezzi più elevati dei titoli retail per Switch.