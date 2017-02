Nintendo Switch: svelata la durata della batteria del Controller Pro

Grazie a un video unboxing pubblicato da GameXplain scopriamo la durata della batteria deldi. La redazione del noto canale ha già messo mano sulla consol e sugli accessori, tra cui, appunto, il

Secondo quanto riportato sulla confezione, il joypad avrà una autonomia di circa 40 ore con una singola carica, una durata interessante se paragonata a quelle del DualShock 4 (7 ore) e del controller di Xbox One (30 ore). Il Pro Controller potrà essere ricaricato grazie al cavo in dotazione, connesso a un qualsiasi ingresso USB oppure alla dock di Switch. Il cavo potrà essere utilizzato anche per sincronizzare l'accessorio in caso di problemi con la connessione Bluetooth.

Ricordiamo che il Controller Pro non sarà incluso nella confezione di Switch ma dovrà essere acquistato separatamente al prezzo di 69,99 euro.