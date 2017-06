Il canale YouTube "Unlock River" ha voluto testare lada oltre 1.000 piedi, poco più di 300 metri: gli autori del test hanno agganciato la console a un drone e raggiunta l'altezza desiderata, hanno letteralmente lanciato la console nel vuoto.

Il risultato? Nonostante l'impressionante caduta, la console ha continuato a funzionare, pur riportando ovviamente graffi e abrasioni, inoltre il Joy-Con sinistro si è staccato dal corpo dividendosi in varie parti mentre il controller destro ha resistito all'impatto. Incredibile ma vero, come potete vedere nel video pubblicato in apertura della notizia. Ovviamente... non provateci a casa!