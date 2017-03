Nintendo Switch: i titoli digitali garantiranno più punti d'oro My Nintendo

Stando a quanto riportato sul forum NeoGAF, Nintendo premierà gli acquisti digitali con più punti My Nintendo rispetto a quanti ne verranno assegnati dai giochi digitali. Basandosi sulle indicazioni ufficiali del sito internet della casa di Kyoto, l’utente Shiggy ha creato una tabella che illustra la differenza.

I punti ottenuti tramite l’acquisto di software potranno essere utilizzati per riscattare i premi offerti dal programma My Nintendo. Ogni game card per Nintendo Switch potrà essere registrata solo una volta, e sarà necessario farlo entro due anni dalla data d’uscita del titolo. Se questa dovesse essere stata registrata con un diverso Account Nintendo, non sarà più possibile effettuare la registrazione.

Potete trovare la tabella comparativa tra software retail e digitale in calce alla notizia. Per maggiori informazioni su come ottenere punti My Nintendo, vi invitiamo a consultare questo collegamento. Il negozio online di Nintendo sarà attivato attraverso la day one patch, disponibile al lancio di Switch il 3 marzo.