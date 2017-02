Nintendo Switch: trapelate le probabili specifiche hardware - Rumor

Un leak comparso nelle ultime ore sul social news reddit svelerebbe diverse informazioni sulle specifiche hardware di Nintendo Switch, comprese alcune indiscrezioni su funzionalità e caratteristiche della nuova ibrida della casa di Kyoto.

Per quanto riguarda la CPU vengono confermati i quattro core ARM Cortex-A57 con un clock massimo di 2GHz, tre dei quali sarebbero utilizzabili da giochi e applicazioni. La GPU farà utilizzo dell’architettura Maxwell NVIDIA di seconda generazione, mentre la memoria - condivisa - dovrebbe essere da 4GB (3.25 utilizzabili) con una velocità di banda di 25.6 GB/s. Le cartucce di gioco partono da un minimo di 1GB di capienza fino ad un massimo 32GB e viene confermata la possibilità di espandere la memoria interna di 32GB con l’utilizzo di card microSD, SDHC e SDXC.

Le novità non si limitando alle mere specifiche, ma offrono qualche informazione in più sulle funzionalità della console: in modalità handheld, Switch disporrà di una lock screen per prevenire il consumo di batteria o la riattivazione involontaria, e tenendo premuto il tasto HOME per almeno un secondo sarà possibile accedere ad un menu rapido con diverse opzioni quali:

Interruttore per Modalità aereo;

Interruttore per Bluetooth;

Gestione Wi-Fi;

Gestion NFC;

Gestione luminosità;

Blocca schermo;

Impostazioni utente;

Creazione o modifica Mii;

Gestione dei temi;

Gestione aggiornamenti;

Il nuovo account utente potrà essere collegato sia sulla propria console che su quella di un amico, per un massimo di 8 profili per Switch. I Mii potranno diventare l’avatar del proprio account, e saranno personalizzabili con numerose opzioni aggiuntive. Rispetto a quanto accadeva su Wii U, i Mii non conserveranno più né la data di compleanno né il nome del loro creatore. Inviare richieste d’amicizia e connettersi online con i propri amici sarà ora più semplice grazie alla rimozione dei controversi “codici amico”, e tali richieste potranno essere inviate direttamente dalla console senza passare per l’applicazione per smartphone.

L’elenco completo dei leak può essere consultato attraverso questo thread sul forum di NeoGAF, mentre in calce alla notizia è visibile la tabella con le presunte specifiche hardware. Trattandosi di rumor, vi invitiamo a trattare queste informazioni con le pinze, in attesa di un’eventuale conferma o smentita da parte di Nintendo.