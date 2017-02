Nintendo Switch: tutti i dettagli sull'aggiornamento del day one

arriverà nei negozi il 3 marzo, come sappiamo al day one sarà disponibile un piccolo aggiornamento di sistema, oggi arrivano nuovi dettagli sui contenuti di questo update, il quale sarà disponibile per utilizzare tutte le funzionalità della console.

In particolare, l'aggiornamento abilita tutte le funzionalità online, tra cui l'accesso al Nintendo eShop, la possibilità di collegare il proprio account Nintendo, giocare online e condividere immagini sui social network. Risolto anche il problema (sperimentato dai possessori degli esemplari destinati alla stampa) relativo all'impossibilità di connettersi agli hotspot Wi-Fi che richiedono l'autenticazione.

Il firmware aggiornato sarà disponibile pochi giorni prima del lancio della console, al day one tutti i possessori di Switch potranno quindi effettuare l'update del sistema, procedura che, assicura Nintendo, sarà particolarmente rapida e veloce.