Nintendo Switch: tutti gli acquisti saranno legati all'account

Dopo aver potuto dare primo sguardo all' interfaccia utente della console in azione, giunge oggi conferma che tutti gli acquisti effettuati dai possessori disaranno legati all'account, e non più alla console, come accade invece tutt'oggi con Wii U e 3DS.

La conferma è arrivata dal tweet dell'utente "Wario64": come potete vedere in calce, fra le impostazioni di ripristino di sistema viene specificato che gli acquisti fatti sull'eShop sono legati all'account e quindi validi per qualsiasi console Nintendo Switch su cui si abbia effettuato accesso.

Nintendo Switch uscirà nei negozi italiani il 3 marzo al prezzo di 329,99 euro. Il fortunato utente "hiphoptherobot" ha apparentemente ricevuto la console in largo anticipo, ed ha deciso di pubblicare il primo unboxing di Nintendo Switch con tanto di foto e video.