Nintendo Switch: un'immagine ravvicinata della nuova interfaccia utente

Con l’arrivo di Nintendo Switch, la compagnia giapponese si prepara a grossi cambiamenti riguardo l’ecosistema della console, a partire dall’account che permetterà di collegare i propri acquisti digitali. Un tweeet condiviso dallo sviluppatore di The Binding of Isaac ci propone uno sguardo ravvicinato della nuova interfaccia.

Sul noto social network, Nicalis ha pubblicato una fotografia che mostra qualcosa che evidentemente non era ancora destinato al grande pubblico. Il tweet è stato in seguito cancellato dallo stesso sviluppatore, ma non dopo aver fatto il giro del web. Contrariamente a quanto visto finora, nell’immagine di Nicalis l’interfaccia è di colore scuro, ma la novità più significativa risiede nell’opzione “cambio utente”: sebbene non confermato, pare dunque che i giocatori possano cambiare profilo senza terminare la propria sessione di gioco, come invece accadeva su Nintendo Wii U.

Un puntino verde accanto all’icona delle notizie potrebbe infine indicare il sistema di notifiche che utilizzerà la nuova console della casa di Kyoto. L’immagine è stata successivamente ricaricata dall’utente Wario64, e potete visionarla più in basso. Nintendo Switch sarà disponibile il 3 marzo al prezzo di 329,99€.