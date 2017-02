Nintendo Switch: un'infografica mostra i Joy-Con in dettaglio

ha pubblicato un'infografica che mostra nel dettaglio tutti i pulsanti e le principali caratteristiche deidi, mettendo in evidenza anche le differenze tra il controller sinistro e destro.

La nota conferma che due Joy-Con saranno inclusi in ogni confezione di Switch (come ovviamente prevedibile) e rivela che una singola carica garantirà circa 20 ore di autonomia al controller. Ricordiamo che i Joy-Con aggiuntivi costeranno 79.99 euro la coppia e 49.99 euro il controller singolo, disponibile nei colori grigio, blu e rosso. Nintendo Switch uscirà in Europa il 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.