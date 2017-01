Nintendo Switch: una foto svela i giochi che verranno annunciati il 13 gennaio?

In queste ore sul web è trapelata l'immagine di un presunto documento interno diche svela alcuni degli annunci software che verranno fatti il 13 gennaio durante la presentazione di Switch. Trovate la foto di seguito.

L'immagine è stata pubblicata da IGN France su Twitter, poi rimossa e ripubblicata da SegmentNext. Purtroppo la qualità dello scatto è davvero bassa ma tra i tanti nomi si riescono ad intercettare The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Frost Land, Splatoon Counter Attack, Super Smash Bros Switch, Pikmin World, Minecraft Switch Edition, Dragon Quest XI, Super Mario RPG Rabbids Invasion, Assassin's Creed Egypt, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, NBA 2K17, FIFA 17 e Just Dance 2017.

Alcuni di questi titoli sembrano avere una data di lancio sin troppo ravvicinata, come Assassin's Creed Egypt, atteso per il 24 marzo insieme a Pikmin World. The Legend of Zelda Zelda, Splatoon e Mario Kart usciranno invece apparentemente il 17 marzo insieme alla console mentre Super Mario Frost Land sarebbe atteso per la seconda metà dell'anno. Chiariamo come quanto riportato sia solamente un rumor, allo stato attuale è impossibile verificare l'autenticità della foto pubblicata in calce alla notizia. Il 13 gennaio ne sapremo sicuramente di più...