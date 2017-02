Nintendo Switch ha una modalità boost che aumenta del 25% la potenza della GPU

Stando a una nuova analisi tecnica condotta da, l'hardware diprevede una modalità "boost" che incrementa del 25% la velocità della GPU in handheld mode. Si tratta di un'opzione riservata esclusivamente agli sviluppatori.

Quando la console viene utilizzata in modalità portatile, infatti, la velocità della GPU è fissata a 307.3 MHz, ma se gli sviluppatori decidono di attivare il boost possono contare su una velocità di 384 MHz, in modo da ottimizzare le prestazioni dei giochi in handheld mode (a discapito dell'autonomia della batteria). Sottolineamo che questa funzionalità è riservata soltanto agli sviluppatori, e che gli utenti non potranno attivarla in nessun modo. Nintendo Switch è pronta a debuttare sul mercato il 3 Marzo (sulle nostre pagine trovate il video unboxing della console e del Pro Controller).

