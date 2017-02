Nintendo Switch: Unboxing della console e del Pro Controller

Scopriamo insieme il contenuto della confezione di, la nuova console della casa di Kyoto che prova a creare un ibrido tra piattaforme mobili e casalinghe. La presenza dei due, del tablet e della docking station, allora, garantisce un'esperienza di gioco sicuramente peculiare ed innovativa.

Abbiamo potuto anche testare con mano l’ergonomia del Pro Controller e dare un primo sguardo all’estetica delle cartucce dei giochi, grazie alla versione retail di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Vi ricordiamo che Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi dal 3 marzo al prezzo di 329,99 euro.