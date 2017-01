Nintendo Switch uscirà il 10 marzo in Europa?

Nella giornata di ieri,ha aperto i preordini di Switch in tutta Europa. Il prezzo indicativo proposto per il nostro paese è pari ama oggi un rivenditore spagnolo indipendente segnala un prezzo leggermente inferiore.

Il negozio online spagnolo Poriyo propone Nintendo Switch a 349.95 euro, specificando oltretutto la presunta data di disponibilità, fissata per il 10 marzo 2017. GameStop ha aggiornato nelle scorse ore i listini dei propri siti europei ma non ha rivelato la data di lancio della console, presumibilmente sotto emargo fino al 13 gennaio, giorno in cui si terrà l'evento di presentazone di Switch.

Non è escluso che il rivenditore iberico possa aver svelato in anticipo il reale prezzo e la vera data di lancio di Switch, in ogni caso al momento vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni, in attesa di conferme o smentite da parte della casa di Kyoto.