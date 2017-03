Nintendo Switch ha venduto 1,5 milioni di unità secondo SupeDdata

Secondo quanto riportato da SuperData,ha venduto 1,5 milioni di unità in tutto il mondo dal lancio, cifra ottenuta analizzando i dati di sell-through diffusi da Famitsu e GFK nelle scorse settimane.

Switch avrebbe venduto 500.000 unità in Nord America e 360.000 in Giappone, inoltre si parla di 110.000 pezzi venduti in Francia e 85.000 nel Regno Unito, mentre non ci sono dati precisi per quanto riguarda gli altri paesi europei. L'analisi è basata solamente sui dati della prima settimana, quindi le cifre attuali potrebbero essere superiori rispetto a quanto riportato.

Sempre stando alle stime di SuperData, The Legend of Zelda Breath of the Wild sarebbe stato acquistato dall'89% dei possessori di Switch, vendendo 1,34 milioni di copie nella settimana di lancio.