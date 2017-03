Nintendo Switch ha venduto 80.000 pezzi al lancio in UK, il doppio di Wii U

sembra essersi comportato decisamente bene a livello commerciale nel Regno Unito: secondo quanto riportato da GFK Chart-Track, la console ha piazzato 80.000 unità in Inghilterra durante il weekend di lancio, circa il doppio rispetto a, che alla fine del 2012 debuttò sul mercato inglese con 40,000 pezzi venduti.

Per Nintendo, si tratta del quarto miglior lancio hardware di sempre dopo quelli di Nintendo 3DS (113.000 pezzi), Wii (105.000 unità) e Nintendo DS (87.000 pezzi), un buon risultato dunque, anche se Switch ha registrato vendite inferiori rispetto ai day one di PlayStation 4 (250.000 console vendute) e Xbox One (150.000 unità), sempre per quanto riguarda il mercato inglese.

Dal punto di vista software, The Legend of Zelda Breath of the Wild è stato il titolo più venduto della console, il gioco ha debuttato al secondo posto della classifica inglese, in top ten figurano anche 1-2-Switch e Super Bomberman R. Indubbiamente un buon inizio per Switch.