Nintendo Switch ha venduto 906.000 unità a Marzo negli USA, Zelda 1.3 milioni

Il gruppo NPD ha annunciato cheha vendutounità a Marzo in Nord America, diventando di fatto la consolevenduta più rapidamente di sempre negli Stati Uniti. Un risultato notevole, ottenuto in un mese non tradizionale per il lancio di una nuova piattaforma.

Buoni risultati anche per The Legend of Zelda Breath of the Wild con 1.3 milioni di copie vendute sul mercato retail, circa 925.000 delle quali su Switch e 460.000 su Wii U. La nuova avventura di Link ha di fatto venduto più della stessa console, Nintendo attribuisce questo risultato al fatto che molte persone hanno acquistato sia l'edizione standard che la Collector's Edition, così da poter giocare senza dover aprire la confezione di quest'ultima.

The Legend of Zelda Breath of the Wild è ora il gioco di lancio Nintendo venduto più venduto di sempre negli USA. La casa di Kyoto ha annunciato che maggiori dettagli sui dati di vendita di Switch saranno rivelati durante la conferenza finanziaria del 27 aprile. Nel momento in cui scriviamo, NPD non ha diffuso dati relativi alle performance delle piattaforme Sony e Microsoft a marzo.