Nintendo Switch: il verdetto di Digital Foundry

è ormai prossima al suo arrivo, fissato a domani, 3 marzo 2017. Le prime recensioni della console provenienti dalle varie testate internazionali stanno già iniziando ad emergere online, e fra queste troviamo quella dei colleghi britannici di Digital Foundry.

Secondo la loro opinione, Nintendo ha questa volta centrato il bersaglio con Switch, dopo il semi-fallimento di Wii U: la console ibrida è stata concepita in maniera intelligente e funzionale, costruita con ottimi materiali, e può vantare l'innovativa introduzione dei Joy-Con. Digital Foundry loda anche la qualità dello schermo di Switch, quando in modalità portatile, ma ne critica l'autonomia della batteria, che non dura più di 3 ore quando si sta giocando a dei titoli particolarmente esigenti da questo punto di vista. L'altra nota dolente è data dalla qualità grafica che la console può assicurare in modalità TV: questa, infatti, non riesce a competere con quella che ammiriamo su PS4 e Xbox One, e potrebbe anche rappresentare un ostacolo per l'arrivo di alcuni titoli tripla A.

Lasciandovi alla visione della video analisi di Digital Foundry che trovate in calce, ricordiamo che Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi a partire da domani, 3 marzo 2017.