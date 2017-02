Nintendo Switch: un video mostra la custodia ufficiale della console

Il canale YouTube GameXplain ha pubblicato un video unboxing die dei principali accessori della console, tra cui ile la custodia ufficiale, della quale scopriamo oggi nuovi dettagli.

La custodia ufficiale Nintendo per Switch permette di riporre la console con i Joy-Con collegati ma presenta anche due comode tasche per riporre i controller nel caso volessimo sganciarli, oltre a una taschina aggiuntiva per il trasporto di un massimo di cinque cartucce.

La custodia potrà essere anche aperta e utilizzata come base di supporto per Switch in modalità Tabletop, in maniera simile a quanto avviene con alcune custodie "a libro" per iPad, tablet e smartphone. L'accessorio ha un prezzo di 19.99 euro e nella confezione trova spazio anche una pellicola protettiva per lo schermo.