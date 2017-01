Nintendo Switch: un video mostra il touchscreen in azione

AllGamesDelta ha pubblicato un video che mostra lo schermo touch diin azione: i controlli touch risultano particolarmente reattivi e lo schermo, messo alla prova con, non ha mostrato particolari problemi o difetti.

Il display di Switch può riprodurre contenuti alla risoluzione massima di 720p, valore forse non particolarmente elevato ma sicuramente sufficiente a garantire una buona qualità visiva, come testimoniato anche dai primi hands-on della console. Ricordiamo che Nintendo Switch sarà disponibile in Europa dal 3 marzo al prezzo di 329.99 euro, su Everyeye.it trovate una guida con offerte e promozioni per acquistare o prenotare Switch risparmiando.