Nintendo Switch: un video pubblicato per errore mostra il dev-kit della console

Nintendo Switch continua a far parlare di sé grazie ad un video pubblicato nelle scorse ore sul canale YouTube ufficiale di Nintendo Portugal. Il filmato, realizzato anche per il nostro paese con il nome “Gioca dove, quando e con chi vuoi”, mostra il menu dev-kit della nuova ibrida della casa di Kyoto.

Sembra che chi avesse il compito di effettuare il post-processing per la pubblicità si sia dimenticato di inserire le immagini di gameplay in sovrimpressione su Nintendo Switch, svelando di fatto l’interfaccia dedicata agli sviluppatori. È interessante notare come in una delle schermate vengano segnalati 64GB di memoria interna, a differenza dei 32 con i quali verrà venduta la console. Nonostante il video sia stato prontamente rimosso da YouTube, l’errore non è sfuggito ad alcuni utenti del forum di NeoGAF, i quali hanno riportato diversi screenshot.

Nintendo Switch uscirà il 3 marzo 2017.