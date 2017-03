Nintendo trascina in tribunale Maricar, società di noleggio go-kart

ha citato in giudizio, società giapponese che noleggia go-kart e mette a disposizione piste per organizzare gare e tornei amatoriali. L'azienda, oltre a noleggiare i mezzi, offriva però anche costumi ispirati ae agli altri personaggi della casa di Kyoto.

Proprio questo ha fatto scattare le ire dei legali di Nintendo, che hanno così deciso di denunciare Maricar per violazione di copyright. Già in passato, la società aveva citato Maricar in tribunale per colpa del nome, decisamente troppo simile per assonanza a quello di Mario Kart. Al momento, l'azienda di noleggio go-kart non ha commentato la vicenda.