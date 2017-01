Nintendo trasmetterà un evento hands-on dedicato a Switch il 14 e 15 gennaio

Mancano ormai poche ore all’evento di presentazione ufficiale di Nintendo Switch, ma pare che gli appuntamenti dedicati alla prossima console della casa di Kyoto non finiscano qui. Oltre alla già annunciata Treehouse Live, Nintendo trasmetterà un evento hands-on per la sua nuova ibrida, distribuito nell’arco di due giorni.

Non sono state divulgate ulteriori informazioni in merito, ma possiamo supporre che si tratterà di un nuovo approfondimento su quanto verrà mostrato il 13 gennaio, quando il presidente di Nintendo in persona, Tatsumi Kimishima, farà conoscere al mondo prezzo, lineup e caratteristiche di Nintendo Switch. Negli ultimi giorni, diversi rivenditori hanno aperto i preordini per la nuova console della grande N, con prezzi molto discordanti tra di loro. Uno di questi è il noto distributore GameStop, il quale ha ribadito che il prezzo di 399€ presente sul suo sito internet non è confermato. L’evento Nintendo Switch Experience avrà luogo nei giorni 14 e 15 gennaio alle ore 15:30 presso il Tokyo Big Sight, e potrà essere visualizzato in streaming a questo indirizzo.

Nintendo Switch sarà disponibile nel mese di marzo.