Nintendo UK: Switch espanderà il numero dei videogiocatori

Il general manager di, Nicolas Wegnez, ha di recente discusso dell'imminente arrivo di, la console ibrida sulla quale la casa di Kyoto riponde altissime aspettative.

Almeno nel Regno Unito, Wegnez si aspetta non solo un buon successo tra coloro che sono già appassionati di videogiochi, ma anche tra quelle persone che potrebbero introdursi al mondo del gaming grazie a Switch. "Faremo del nostro meglio per far comprendere alla popolazione inglese cosa rende unica e speciale Nintendo Switch, una console che noi pensiamo essere in grado di espandere ancora di più la popolazione dei videogiocatori.

Avendo vissuto nel Regno Unito da giugno, sto ovviamente ancora imparando nei riguardi della gente che vi abita, ma so bene che sono amanti della tecnologia, e che acquistano le novità tecnologiche molto più in fretta del resto degli europei. Penso anche che in UK si conduca una vita ad alti ritmi, ci si muove tanto, e penso che la versatilità di Switch renda possibile giocare in svariate situazioni".

Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi il 3 marzo.