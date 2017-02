Nintendo vuole rilasciare 2-3 giochi mobile ogni anno

Durante l'ultimo meeting tenutosi con gli azionisti, il presidente diha confermato che la compagnia intende pubblicare 2-3 giochi mobile ogni anno, con l'obiettivo di espandere il mercato delle IP interne.

Dopo il debutto di Super Mario Run, ormai a quota 78 milioni di download, la casa di Kyoto vuole continuare a investire sul mercato mobile pubblicando 2-3 titoli ogni anno, nel tentativo di raggiungere un numero di giocatori ancora più ampio con le produzioni first party. In occasione del meeting, inoltre, si è discusso del supporto al 3DS e dei 100 giochi in sviluppo per Nintendo Switch. Ricordiamo che per la prossima console della grande N è stato pubblicato un nuovo spot pubblicitario.