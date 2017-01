Nioh: 12 minuti di gameplay tratto dal livello Futamata

Nel corso del Taipei Game Show,hanno mostrato una nuova sequenza di gameplay di, commentata dal direttore del gioco Fumihiko Yasuda.

Il filmato dura poco più di dieci minuti e permette di vedere alcune sequenze di combattimento nello stage Futamata. Ricordiamo che Nioh sarà disponibile dal prossimo 8 febbraio in esclusiva su PlayStation 4: il gioco è da poco entrato in fase Gold, il 21 e 22 gennaio inoltre i giocatori potranno provare una demo attiva solamente per 48 ore, la quale permetterà di sbloccare tutti i bonus delle versioni alpha e beta, oltre a un nuovo elmetto esclusivo.