Nioh: alcuni rivenditori hanno esaurito le scorte

Sembra che le vendite di, il nuovo action game delambientato nel Giappone Feudale, stia superando le più rosee aspettative: diversi retailer - compresi Amazon UK e GAME - hanno esaurito le prime scorte del gioco con largo anticipo.

Al momento Nioh è praticamente introvabile sia su GAME che su Amazon UK, mentre in Italia Amazon.it tornerà a spedirlo soltanto dal 15 Febbraio. Come testimonia il topic a tema aperto su Reddit, molti giocatori sparsi per il mondo stanno incontrando numerose difficoltà nel procurarsi una copia del gioco: a quanto pare Nioh è in sold-out un pò dappertutto. E voi siete riusciti a portarvi a casa il nuovo action game targato Team Ninja?