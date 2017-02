Nioh: Amazon.com ha esaurito le scorte al day one

è stato pubblicato ieri in Nord America e in poche ore il nuovo soulslike delha registrato il sold-out su Amazon.com : nel momento in cui scriviamo, in noto rivenditore ha esaurito le scorte a disposizione per il day one e il gioco viene indicato come "Out of Stock".

Su Amazon.it Nioh è invece regolarmente disponibile e può essere ordinato con possibilità di spedizione immediata. I giocatori americani sembra aver apprezzato il nuovo titolo di Koei-Tecmo, vedremo come il gioco verrà accolto in Europa, il lancio nel nostro continente è previsto per la giornata odierna: Nioh è disponibile da oggi in tutti i negozi, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.