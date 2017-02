Nioh: come reimpostare livelli e abilità di William

Dopo uno sviluppo lungo e travagliato,è finalmente arrivato in esclusiva su PlayStation 4. Il gioco, sviluppato da, rientra a pieno titolo nel genere dei soulslike ed è caratterizzato da un combat system tecnico, appagante e variegato.

Nioh è ambientato nel Giappone del diciassettesimo secolo e narra le gesta dell'impavido William Adams, alle prese con temibili orde demoniache. Il titolo presenta un sistema di progressione del personaggio che affonda le sue radici nella serie Souls, offrendo tuttavia degli spunti piuttosto interessanti. Nioh basa suddetto sistema sulla raccolta di Amrita, facilmente paragonabile per funzionalità e caratteristiche alle anime presenti nei vari Souls. Tuttavia, il titolo sviluppato da Team Ninja permette di reimpostare i livelli ed i punti abilità assegnati a William utilizzando uno speciale manufatto presente nel gioco, in modo da rimediare ad eventuali errori commessi dai giocatori più avventati.



Per sbloccare il Libro della Reincarnazione, indispensabile ai fini del processo di redistribuzione dei livelli e dei punti abilità, dovrete innanzitutto portare a termine le prime due missioni principali di Nioh. In tal modo sbloccherete il Fabbro e, recandovi da esso, potrete acquistare il libro descritto in precedenza al costo di 10.000 ori. Utilizzate quindi il manufatto e vedrete azzerati i parametri relativi a livelli ed abilità. Ovviamente, le Amrita spese fino al momento del ripristino vi verranno immediatamente riconsegnate.



Avanzando nel gioco, potrete inoltre acquistare il Libro della Reincarnazione con 800 punti Gloria presso la Casa del Tè. Tenete bene a mente che, ad ogni acquisto, il costo del libro triplicherà, raggiungendo cifre a dir poco spropositate. Cercate quindi di sviluppare le skill del vostro personaggio in maniera ragionata, aiutandovi con la nostra guida alle abilità di Wiliam.



